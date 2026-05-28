Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Arrens-Marsous

Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Parfois, au détour d’un sentier tu observes ici où là dans un sol boueux, une empreinte… Mais à qui appartient-elle ? A travers un atelier ludique et instructif, deviens incollable sur les traces laissées par la faune sauvage du Parc national.

À partir de 5 ans.

Réservation conseillée.

Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

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ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Sometimes, at the bend in a path, you see a footprint here or there in the muddy soil? But who does it belong to? Take part in a fun and instructive workshop to find out more about the tracks left by wildlife in the National Park.

Ages 5 and up.

Reservations recommended.

Free, subject to availability.

L’événement Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65