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Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : ARRENS-MARSOUS

Adresse : 1 Place du Val d'Azun

Ville : 65400 Arrens-Marsous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Arrens-Marsous

Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Parfois, au détour d’un sentier tu observes ici où là dans un sol boueux, une empreinte… Mais à qui appartient-elle ? A travers un atelier ludique et instructif, deviens incollable sur les traces laissées par la faune sauvage du Parc national.
À partir de 5 ans.
Réservation conseillée.
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
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ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49 

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English :

Sometimes, at the bend in a path, you see a footprint here or there in the muddy soil? But who does it belong to? Take part in a fun and instructive workshop to find out more about the tracks left by wildlife in the National Park.
Ages 5 and up.
Reservations recommended.
Free, subject to availability.

L’événement Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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