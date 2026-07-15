Animation enfant Esti’val ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Animation enfant Esti’val

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Un agent du Parc national invite petits et grands à se mettre dans la peau d’un personnage de l’estive humain ou animal. Un jeu de rôle où les participants sont confrontés à des situations qui pourraient avoir lieu dans la réalité … Une façon ludique de réfléchir à la cohabitation nécessaire entre tous les usagers de la montagne !

Pour les enfants à partir de 8 ans.

Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

An agent of the National Park invites young and old to put themselves in the shoes of a character from the summer pastures human or animal. A role-playing game in which participants are confronted with situations that could occur in real life… A fun way to think about the need for all mountain users to live together!

For children aged 8 and over.

Free of charge, subject to availability.

L’événement Animation enfant Esti’val Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65