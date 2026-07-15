Conférence Projection Lacs sentinelles ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Conférence Projection Lacs sentinelles

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Ce documentaire met en lumière la beauté des lacs d’altitude pour aller à la rencontre des acteurs qui les étudient. Tourné en grande partie dans le Parc national des Ecrins, cet étonnant voyage minéral lie fascination des paysages et découvertes scientifiques pour nous donner une autre lecture de ces milieux sensibles.

Projection suivie d’un échange avec Isabelle Henry, garde au Parc national des Pyrénées, secteur Azun

Réalisé par Claude Andrieux

Durée 52 minutes

Animation gratuite places limitées réservation conseillée par téléphone.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

This documentary highlights the beauty of high-altitude lakes and introduces us to the researchers who study them. Filmed largely in the Ecrins National Park, this astonishing journey through the mineral world combines the fascination of the landscapes with scientific discoveries to offer us a new perspective on these sensitive ecosystems.

Screening followed by a discussion with Isabelle Henry, park ranger at the Pyrenees National Park, Azun sector

Directed by Claude Andrieux

Running time: 52 minutes

Free event—limited seating—reservations recommended by phone.

L’événement Conférence Projection Lacs sentinelles Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65