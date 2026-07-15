Conférence Projection Lacs sentinelles ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
lundi 10 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Conférence Projection Lacs sentinelles
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Ce documentaire met en lumière la beauté des lacs d’altitude pour aller à la rencontre des acteurs qui les étudient. Tourné en grande partie dans le Parc national des Ecrins, cet étonnant voyage minéral lie fascination des paysages et découvertes scientifiques pour nous donner une autre lecture de ces milieux sensibles.
Projection suivie d’un échange avec Isabelle Henry, garde au Parc national des Pyrénées, secteur Azun
Réalisé par Claude Andrieux
Durée 52 minutes
Animation gratuite places limitées réservation conseillée par téléphone.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
This documentary highlights the beauty of high-altitude lakes and introduces us to the researchers who study them. Filmed largely in the Ecrins National Park, this astonishing journey through the mineral world combines the fascination of the landscapes with scientific discoveries to offer us a new perspective on these sensitive ecosystems.
Screening followed by a discussion with Isabelle Henry, park ranger at the Pyrenees National Park, Azun sector
Directed by Claude Andrieux
Running time: 52 minutes
Free event—limited seating—reservations recommended by phone.
L’événement Conférence Projection Lacs sentinelles Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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