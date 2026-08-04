Informations pratiques

Arrens-Marsous

Bourse aux minéraux

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition et présentation des minéraux du groupe minéralogique et paléontologique des 3 B.

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 27 58 06

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English :

Exhibition and presentation of the minerals of the mineralogical and paleontological group of the 3 B.

L’événement Bourse aux minéraux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65