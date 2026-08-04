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AGENDA · Arrens-Marsous

Bourse aux minéraux Salle des fêtes Arrens-Marsous

samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Bourse aux minéraux

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition et présentation des minéraux du groupe minéralogique et paléontologique des 3 B.
Entrée gratuite.   .

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 27 58 06 

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English :

Exhibition and presentation of the minerals of the mineralogical and paleontological group of the 3 B.

L’événement Bourse aux minéraux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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