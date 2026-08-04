Bourse aux minéraux Salle des fêtes Arrens-Marsous
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Bourse aux minéraux
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition et présentation des minéraux du groupe minéralogique et paléontologique des 3 B.
Entrée gratuite. .
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 27 58 06
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English :
Exhibition and presentation of the minerals of the mineralogical and paleontological group of the 3 B.
L’événement Bourse aux minéraux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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