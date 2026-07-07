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AGENDA · Arrens-Marsous

Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir ! Maison du Soulor Arrens-Marsous

mardi 4 août 2026 · Maison du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir !

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 

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English :

All levels equipment provided.
Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.

L’événement Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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