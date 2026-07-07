Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir ! Maison du Soulor Arrens-Marsous
mardi 4 août 2026 · Maison du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir !
Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
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English :
All levels equipment provided.
Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.
L’événement Initiation aux crayons aquarelle Créez votre carte postale souvenir ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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