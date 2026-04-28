Conférence Le patrimoine pastoral oublié dans les vallées de Barèges, d’Ossau et de Campan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Arrens-Marsous

Conférence Le patrimoine pastoral oublié dans les vallées de Barèges, d’Ossau et de Campan

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Conférence Jean Touyarou, Amis du Musée d’Ossau Durant des siècles, pour produire le fromage de brebis en Béarn, le beurre en haute vallée de l’Adour, ou l’agneau en pays Toy, bergers et vachers ont fait preuve d’ingéniosité face aux difficiles conditions de la vie en haute montagne. Certains vestiges sont encore visibles aujourd’hui puits à glace et leytés à Campan, saloirs et cujalas en Ossau, granges protégées contre les avalanches à Barèges, mares à fumier en vallée de Lesponne ; nous détaillerons ces différents modes de pastoralisme et apprendrons à en repérer les dernières traces avant que le temps ne les efface définitivement de notre mémoire.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Lecture by Jean Touyarou, Friends of the Musée d’Ossau: For centuries, shepherds and cowherds have used their ingenuity to produce ewe’s milk cheese in Béarn, butter in the upper Adour valley, and lamb in the Toy region, in the face of the difficult conditions of life in the high mountains. Some vestiges are still visible today: ice wells and leytés in Campan, salt cellars and cujalas in Ossau, avalanche-protected barns in Barèges, manure ponds in the Lesponne valley. We’ll take a closer look at these different forms of pastoralism and learn how to spot their last traces before time erases them from our memory for good.

L’événement Conférence Le patrimoine pastoral oublié dans les vallées de Barèges, d’Ossau et de Campan Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65