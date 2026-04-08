Arrens-Marsous

Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape

ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le CIC Tour Féminin des Pyrénées est une épreuve de cyclisme féminin professionnelle.

Cette course en trois étapes se déroulera du 12 au 14 juin avec un passage dans notre vallée le samedi 13 juin.

Détails du parcours et des autres étapes dévoilés prochainement et sur le site internet de l’évènement.

Circulation et restrictions d’accès

-Circulation faiblement perturbée la course se déroule sur route ouverte à la circulation, la circulation ne sera arrêtée que temporairement par les signaleurs au passage de la course et rouverte juste après. .

ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 96 88 34 contact@afcc-officiel.fr

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English :

The CIC Tour Féminin des Pyrénées is a professional women’s cycling event.

This three-stage race takes place from June 12 to 14, with a stopover in our valley on Saturday June 13.

Details of the route and other stages will be announced shortly and on the event website.

L’événement Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65