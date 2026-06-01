Exposition Les chèvres Pyrénéennes Maison du Soulor Arrens-Marsous
Exposition Les chèvres Pyrénéennes Maison du Soulor Arrens-Marsous lundi 15 juin 2026.
Arrens-Marsous
Exposition Les chèvres Pyrénéennes
Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15
La chèvre des Pyrénées, 20 ans de sauvegarde.
Découvrez l’histoire remarquable de la chèvre de race pyrénéenne, emblème du patrimoine pastoral des Pyrénées. À travers les photographies d’Erwan Balança, cette exposition retrace le parcours d’une race autrefois menacée de disparition et sauvée grâce à l’engagement d’éleveurs passionnés. Un témoignage sensible sur la biodiversité domestique, les paysages pyrénéens et les savoir-faire agricoles qui façonnent encore aujourd’hui le territoire.
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Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
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English :
The Pyrenean goat, 20 years of preservation.
Discover the remarkable story of the Pyrenean goat, emblem of the Pyrenean pastoral heritage. Through the photographs of Erwan Balança, this exhibition retraces the journey of a breed once threatened with extinction and saved thanks to the commitment of passionate breeders. A sensitive testimony to the domestic biodiversity, Pyrenean landscapes and agricultural know-how that still shape the region today.
L’événement Exposition Les chèvres Pyrénéennes Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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