Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous dimanche 28 juin 2026.
Arrens-Marsous
Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Une conférence par mois, animée et présentée par Benjamin Vissa.
Thème du 28 juin Une histoire de sciences le projet Manhattan (conférence à deux voix avec Manon).
Durée environ 1h15 (1h + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com
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English :
Azunposium, science for all in Val d’Azun
Popularized lectures on the theme of science.
One lecture a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
June 28: A history of science: the Manhattan project (two-part lecture with Manon).
Duration: approx. 1h15 (1h + 15 min Q&A).
All audiences welcome.
Free admission.
Past lectures by Benjamin Vissa can be viewed on the Azunposium Youtube channel.
L’événement Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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