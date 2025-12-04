Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours

Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

Se laisser guider par le hasard des pas et la curiosité du regard. Tours et détours vous pousseront à arpenter sentiers, ruelles, chemins de randonnées et vous feront lever les yeux pour découvrir une corniche sculptée, une pierre patinée par le temps, une enseigne oubliée, un paysage, un pont… Nous vous invitons à relier l’histoire des lieux à vos pas pour mieux comprendre, ressentir et habiter autrement nos paysages quotidiens.

Let yourself be guided by the chance of your footsteps and the curiosity of your gaze. Twists and turns will lead you along paths, alleyways and footpaths, raising your eyes to discover a sculpted cornice, a stone with a patina of age, a forgotten sign, a landscape, a bridge? We invite you to connect the history of these places with your steps, to better understand, feel and inhabit our everyday landscapes in a different way.

