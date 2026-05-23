Festival Paroles d’Exils 2026 Salle des fêtes Arrens-Marsous
Festival Paroles d’Exils 2026 Salle des fêtes Arrens-Marsous vendredi 26 juin 2026.
Arrens-Marsous
Festival Paroles d’Exils 2026
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Paroles d’Exils revient cette année du 26 au 27 juin !
Retrouvons-nous en vallées des gaves pour célébrer les valeurs de solidarité et d’accueil.
Le programme complet et détaillé sera disponible prochainement sur le site internet du Festival ou dans les images ci-jointes.
.
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie accueilvalazun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paroles d’Exils returns this year from June 26 to 27!
Join us in the Gaves valleys to celebrate the values of solidarity and welcome.
The full program will be available shortly on the Festival website or in the attached images.
L’événement Festival Paroles d’Exils 2026 Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous 30 mai 2026
- La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous 7 juin 2026
- Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous 13 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 28 juin 2026