Arrens-Marsous

Festival Paroles d’Exils 2026

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Paroles d’Exils revient cette année du 26 au 27 juin !

Retrouvons-nous en vallées des gaves pour célébrer les valeurs de solidarité et d’accueil.

Le programme complet et détaillé sera disponible prochainement sur le site internet du Festival ou dans les images ci-jointes.

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Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie accueilvalazun@gmail.com

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English :

Paroles d’Exils returns this year from June 26 to 27!

Join us in the Gaves valleys to celebrate the values of solidarity and welcome.

The full program will be available shortly on the Festival website or in the attached images.

L’événement Festival Paroles d’Exils 2026 Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65