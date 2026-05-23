Arrens-Marsous

Sortie nature Marmottes au balcon

ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Tous les mardis matins Sortie nature demi-journée, à la découverte des marmottes.

Oh, là-haut, une marmotte, et là-bas une autre… Avec jumelles et longue vue, venez avec nous observer discrètement la vie des colonies du vallon de Bouleste.

– Accessible à partir de 7 ans (300m de dénivelés).

– Réservation obligatoire.

– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

– Équipement à prévoir chaussures de marche, sac de randonnée, pique-nique, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire ! .

ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com

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English :

Every Tuesday morning: Half-day nature outing to discover marmots.

Oh, there’s a marmot up there, and another one over there? With binoculars and a spyglass, come with us to discreetly observe the life of the colonies in the Bouleste valley.

L’événement Sortie nature Marmottes au balcon Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65