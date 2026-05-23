Sortie nature Marmottes au balcon Arrens-Marsous
Sortie nature Marmottes au balcon Arrens-Marsous mardi 7 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Sortie nature Marmottes au balcon
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Tous les mardis matins Sortie nature demi-journée, à la découverte des marmottes.
Oh, là-haut, une marmotte, et là-bas une autre… Avec jumelles et longue vue, venez avec nous observer discrètement la vie des colonies du vallon de Bouleste.
– Accessible à partir de 7 ans (300m de dénivelés).
– Réservation obligatoire.
– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Équipement à prévoir chaussures de marche, sac de randonnée, pique-nique, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire ! .
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday morning: Half-day nature outing to discover marmots.
Oh, there’s a marmot up there, and another one over there? With binoculars and a spyglass, come with us to discreetly observe the life of the colonies in the Bouleste valley.
L’événement Sortie nature Marmottes au balcon Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous 30 mai 2026
- La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous 7 juin 2026
- Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous 13 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 28 juin 2026