Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous
Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous samedi 30 mai 2026.
Arrens-Marsous
Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous en terrain connu , organisé par le Parc national des Pyrénées un habitant du Val d’Azun a carte blanche pour présenter un thème dont il est expert !
Benjamin Vissa, Ingénieur en environnement et conférencier sait reconnaitre la Science Physique et les Mathématiques sous un rocher, dans le pistil d’une fleur ou encore le vol d’un rapace … venez l’écouter et découvrez le Parc national avec un tout autre regard !
Réservation conseillée par téléphone.
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Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Rendez-vous en terrain connu , organized by the Pyrenees National Park: a Val d’Azun resident is given carte blanche to present a topic in which he or she is an expert!
Benjamin Vissa, environmental engineer and lecturer, knows how to recognize Physical Science and Mathematics under a rock, in the pistil of a flower or the flight of a bird of prey… come and listen to him, and discover the National Park with a whole new perspective!
Reservations recommended by telephone.
L’événement Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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