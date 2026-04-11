Arrens-Marsous

Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous en terrain connu , organisé par le Parc national des Pyrénées un habitant du Val d’Azun a carte blanche pour présenter un thème dont il est expert !

Benjamin Vissa, Ingénieur en environnement et conférencier sait reconnaitre la Science Physique et les Mathématiques sous un rocher, dans le pistil d’une fleur ou encore le vol d’un rapace … venez l’écouter et découvrez le Parc national avec un tout autre regard !

Réservation conseillée par téléphone.

.

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendez-vous en terrain connu , organized by the Pyrenees National Park: a Val d’Azun resident is given carte blanche to present a topic in which he or she is an expert!

Benjamin Vissa, environmental engineer and lecturer, knows how to recognize Physical Science and Mathematics under a rock, in the pistil of a flower or the flight of a bird of prey… come and listen to him, and discover the National Park with a whole new perspective!

Reservations recommended by telephone.

L’événement Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65