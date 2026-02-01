Soirée africaine repas+concert avec Chacha Angela & Friends Auberge du Pic de Pan Arrens-Marsous

Soirée africaine repas+concert avec Chacha Angela & Friends

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée repas et concert à l’auberge du Pic de Pan

Nous démarrons cette nouvelle année avec Chacha ANGELA qui constitue désormais la bande-son officieuse de l’auberge & Friends, pour une soirée africaine.

Pour celles et ceux qui connaissent déjà l’ambiance du Pic de Pan, nous avons le plaisir de retrouver des musiciens déjà passés par l’auberge, pour un concert d’Afrique de l’Ouest une musique généreuse, vivante, qui se partage de près, et ses rythmes qui transforment l’auberge le temps d’une soirée conviviale et fidèle à son esprit.

Comme d’habitude, nous vous accueillerons le 7 février prochain, à partir de 19h30, pour vous servir le repas à 20h, avec un menu à 25 € par personne, sur réservation.

Le concert démarrera vers 21h.

Attention, les places sont limitées pensez à réserver la vôtre rapidement !

Et s’il n’y a plus de place, vous pouvez toujours venir boire un verre et danser !

Un chapeau sera à votre disposition au bar en fin de soirée pour les musiciens, en vue d’une participation libre mais indispensable pour la pérennité de ces soirées. .

Auberge du Pic de Pan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 45 64 21 contact@lepicdepan.com

English :

Evening meal and concert at the Pic de Pan inn:

We’re kicking off the new year with Chacha ANGELA now the inn’s unofficial soundtrack & Friends, for an African evening.

For those already familiar with the atmosphere at the Pic de Pan, we’re delighted to welcome back musicians who have already played at the auberge, for a West African concert: generous, lively music that can be shared up close, and rhythms that transform the auberge for a convivial evening in keeping with its spirit.

As usual, we look forward to welcoming you on February 7, starting at 7:30pm, and serving dinner at 8pm, with a menu at ?25 per person, on reservation.

The concert will start around 9pm.

