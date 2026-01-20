La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous

La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun

Départ Minimes 10h30 et Cadets 15h depuis la salles des fêtes d’Arrens-Marsous. Course classée pour le Championnat départemental. Organisée par l’Union Cycliste du Lavedan pour minimes et cadets. Inscriptions sur FFC.

Départ Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 17 26 31 sauthier.etienne@wanadoo.fr

English :

Start Minimes: 10:30 am and Cadets: 3 pm from Arrens-Marsous village hall. Race classified for the departmental championship. Organized by Union Cycliste du Lavedan for minimes and cadets. Registration on FFC.

