Arrens-Marsous

Fête de la Saint Pierre

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Bienvenue à la fête locale d’Arrens-Marsous ! Organisée par le Comité des fêtes d’Arrens-Marsous.

Programme en cours de préparation.

Infos et résas à la mairie au 05 62 97 02 54. .

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54

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English :

Welcome to the Arrens-Marsous local festival! Organized by the Comité des fêtes d’Arrens-Marsous.

L’événement Fête de la Saint Pierre Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65