Rando à la découverte des isards Arrens-Marsous
Rando à la découverte des isards Arrens-Marsous lundi 6 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Rando à la découverte des isards
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-08-24 20:45:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les lundis en fin d’après-midi. Sortie accompagnée à la découverte des isards
Isard, vous avez dit isard ?
Oui, ici dans les Pyrénées, ce sont des isards et non des chamois …
Nous cheminerons jusqu’au site d’observation, à l’heure où les hardes redescendent un peu des hauteurs pour brouter l’herbe du plateau …
Equipés de jumelles ou d’une longue-vue, nous observerons à distance la vie paisible des isards.
– À partir de 7 ans (300m de dénivelés).
– Réservation préalable obligatoire.
– Sortie animée et encadrée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Équipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée Sac à dos Veste imperméable Couvre-chef Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas Barre de céréales, chocolat, fruits secs … .
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
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English :
Every Monday late afternoon. Guided outing to discover isards:
Isard, did you say isard?
Yes, here in the Pyrenees, they’re isards, not chamois…
We’ll make our way to the observation site, just as the herds are coming down from the heights to graze on the grassy plateau…
Equipped with binoculars or a spyglass, we’ll observe the peaceful life of the isards from a distance.
L’événement Rando à la découverte des isards Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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