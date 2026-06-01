Conférence Les cabanes et la vie quotidienne des bergers Col du Soulor Arrens-Marsous vendredi 12 juin 2026.

Arrens-Marsous

Conférence Les cabanes et la vie quotidienne des bergers

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12

À travers l’exemple du Pays Toy et de la vallée de Barèges, cette conférence propose une plongée dans le quotidien des bergers et l’organisation de l’économie pastorale traditionnelle en montagne. Entre cabanes d’estive, transhumance et témoignages d’éleveurs, découvrez un mode de vie exigeant qui a façonné les paysages et les sociétés pyrénéennes jusqu’au début du XXIᵉ siècle.

Gratuit, ouvert à tous.

Places limitées, réservation conseillée. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Using the Pays Toy and Barèges valley as an example, this conference takes a look at the daily lives of shepherds and the organization of the traditional mountain pastoral economy. From shepherd?s huts and transhumance to testimonials from farmers, discover a demanding way of life that has shaped Pyrenean landscapes and societies right up to the beginning of the 21st century.

L’événement Conférence Les cabanes et la vie quotidienne des bergers Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65