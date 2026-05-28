Animation enfant Le dessous des lacs ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Animation enfant Le dessous des lacs ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous mardi 21 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Animation enfant Le dessous des lacs
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Les lacs de montagnes font partie des paysages idéals dans l’imaginaire collectif. Mais que se passe-t-il réellement sous leur surface ? Par un jeu de questions/ réponses illustrées et d’expériences, des informations sont transmises aux enfants afin qu’ils en apprennent un peu plus sur ces écosystèmes fragiles et remarquables.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Mountain lakes are ideal landscapes in the collective imagination. But what really goes on beneath their surface? Through a series of illustrated questions/answers and experiments, information is passed on to children to help them learn a little more about these fragile and remarkable ecosystems.
For children aged 8 and over.
Free, subject to availability.
L’événement Animation enfant Le dessous des lacs Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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