Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous
Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous mardi 21 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Crayons en nature
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Paysages au Col du Soulor rendez-vous au col du Soulor.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
.
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Landscapes at Col du Soulor meet at Col du Soulor.
Adults and young people aged 12 and over all levels equipment provided.
Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.
Registration by phone.
L’événement Crayons en nature Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous 7 juin 2026
- Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous 13 juin 2026
- Festival Paroles d’Exils 2026 Salle des fêtes Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 28 juin 2026