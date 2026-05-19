Arrens-Marsous

Sortie Natura 2000 Le lac du Tech

RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

À proximité du site Natura 2000 du Gabizos, le barrage du Tech situé à 1200m d’altitude est un lieu incontournable du Val d’Azun pour se promener. Eau transparente, rivière torrentielle, estives verdoyantes…. Tous les éléments sont réunis pour passer un bon moment dans la nature ! Sortie familiale sur terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.

Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.

Sortie limitée à 12 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr

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English :

Close to the Gabizos Natura 2000 site, the Tech dam at an altitude of 1,200 m is a must-see place for walks in the Val d’Azun. Crystal-clear water, a torrential river and verdant mountain pastures? All the elements you need for a great time out in nature! A family outing on easy terrain, where you can discover our mountains in a different way, in a timeless setting, through fun, participatory workshops.

L’événement Sortie Natura 2000 Le lac du Tech Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65