Animation enfant les poupées Philippart Espace culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Animation enfant les poupées Philippart

Espace culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Animation à destination des plus jeunes à Fresnay-sur-Sarthe !

Le mardi 4 août, rendez-vous à 10h30 à l’Espace culturel Coféa, 3 Rue Saint-Sauveur, à Fresnay-sur-Sarthe pour une animation Les poupées Philippart (à partir de 6 ans) ! Partez à la découverte des Poupées Philippart puis concevez votre propre poupée selon votre imagination ! Créées en 1942 au Moulin de la Coursure à Fresnay, les poupées furent réalisées par la famille Philippart à partir de matériaux naturels et vêtues de costumes inspirés des modes du XVIIIe et du XIXe siècles. La plupart d’entre elles s’animent en dansant sous globe pour émerveiller petits et grands. Aux cotés de Caroline Lepelley-Philippart, explorez cet artisanat d’exception puis cherchez comment créer et personnaliser votre propre poupée en famille (matériel fourni).

Inscription fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Programme complet

– Mardi 7 juillet balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans)

– Mardi 21 juillet les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans)

– Mardi 28 juillet balade contée Maisons triées sur le volet (à partir de 4 ans)

– Mardi 4 août les poupées Philippart (à partir de 6 ans)

– Mardi 11 août jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans)

– Mardi 18 août escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) .

Espace culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Activities for youngsters in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Animation enfant les poupées Philippart Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles