Animation enfant Minuscules ! ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Animation enfant Minuscules !

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Animation organisée par la Maison du Parc national des Pyrénées du Val d’Azun

“On a toujours besoin d’un plus petit que soi” voici une phrase qui prend tout son sens avec les insectes !

Venez en apprendre plus sur ces êtres minuscules durant un atelier ludique et pédagogique.

– Atelier ludique dédié aux enfants à partir de 6 ans.

– Durée environ 45 min/1h.

– Animation gratuite ;

– Réservation conseillée (places limitées) par téléphone. .

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Event organized by the Maison du Parc national des Pyrénées du Val d’Azun:

you always need someone smaller than you? a phrase that makes perfect sense when it comes to insects!

Come and learn more about these tiny creatures during a fun and educational workshop.

L’événement Animation enfant Minuscules ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65