Animation enfant Minuscules ! ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
jeudi 20 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Animation enfant Minuscules !
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Animation organisée par la Maison du Parc national des Pyrénées du Val d’Azun
“On a toujours besoin d’un plus petit que soi” voici une phrase qui prend tout son sens avec les insectes !
Venez en apprendre plus sur ces êtres minuscules durant un atelier ludique et pédagogique.
– Atelier ludique dédié aux enfants à partir de 6 ans.
– Durée environ 45 min/1h.
– Animation gratuite ;
– Réservation conseillée (places limitées) par téléphone. .
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Event organized by the Maison du Parc national des Pyrénées du Val d’Azun:
you always need someone smaller than you? a phrase that makes perfect sense when it comes to insects!
Come and learn more about these tiny creatures during a fun and educational workshop.
L’événement Animation enfant Minuscules ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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