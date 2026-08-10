Atelier photo À la recherche des oiseaux Col du Soulor Arrens-Marsous
jeudi 20 août 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Atelier photo À la recherche des oiseaux
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Animé par l’association Oiseaux Cols Libres.
Cet atelier est gratuit, sur réservation obligatoire (places limitées à 12 participants), et s’adresse aux personnes à partir de 14 ans.
Réservation par téléphone.
.
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Oiseaux Cols Libres association.
This workshop is free, but reservations are required (limited to 12 participants), and is open to people ages 14 and up.
Reservations by phone.
L’événement Atelier photo À la recherche des oiseaux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Projection Lacs sentinelles ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 10 août 2026
- Animation enfant Esti’val ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 11 août 2026
- Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous 11 août 2026
- Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous 11 août 2026
- Démonstration Feutrière Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous 12 août 2026