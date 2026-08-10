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AGENDA · Arrens-Marsous

Atelier photo À la recherche des oiseaux Col du Soulor Arrens-Marsous

jeudi 20 août 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Col du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Atelier photo À la recherche des oiseaux

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Animé par l’association Oiseaux Cols Libres.
Cet atelier est gratuit, sur réservation obligatoire (places limitées à 12 participants), et s’adresse aux personnes à partir de 14 ans.
Réservation par téléphone.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 

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English :

Organized by the Oiseaux Cols Libres association.
This workshop is free, but reservations are required (limited to 12 participants), and is open to people ages 14 and up.
Reservations by phone.

L’événement Atelier photo À la recherche des oiseaux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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