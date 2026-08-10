Informations pratiques

Arrens-Marsous

Atelier photo À la recherche des oiseaux

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Animé par l’association Oiseaux Cols Libres.

Cet atelier est gratuit, sur réservation obligatoire (places limitées à 12 participants), et s’adresse aux personnes à partir de 14 ans.

Réservation par téléphone.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Organized by the Oiseaux Cols Libres association.

This workshop is free, but reservations are required (limited to 12 participants), and is open to people ages 14 and up.

Reservations by phone.

L’événement Atelier photo À la recherche des oiseaux Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65