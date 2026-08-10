Informations pratiques

Arrens-Marsous

Soirée repas + concert Rumba ancienne du Congo

Auberge du Pic de Pan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Trois musiciens dont le talent n’est plus à démontrer (et peut-être même quatre…) vous embarqueront au Congo, aux rythmes d’une rumba ancienne.

La rumba congolaise est un genre musical et une danse populaire nés dans les années 1930 entre les deux Congo (RDC et République du Congo), issus de la rencontre entre les rythmes traditionnels africains du royaume kongo et la rumba cubaine.

Elle a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2021.

Comme d’habitude, nous vous accueillerons le 20 août prochain, à 19 heures 30, avec un menu à 22 € par personne, sur réservation.

N’oubliez pas que nos menus sont toujours adaptables aux végétariens, alors pensez à vous signaler lors de votre réservation afin que nous puissions faire le nécessaire.

– Attention, les places sont limitées pensez à réserver la vôtre rapidement ! Et s’il n’y a plus de place, vous pouvez toujours venir boire un verre et danser !

– Un chapeau sera à votre disposition au bar en fin de soirée pour les musiciens, en vue d’une participation libre mais indispensable pour la pérennité de ces soirées. .

Auberge du Pic de Pan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 45 64 21 contact@lepicdepan.com

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English :

Three musicians whose talent is well established (and maybe even four…) will take you on a journey to the Congo, to the rhythms of traditional rumba.

Congolese rumba is a musical genre and a popular dance that emerged in the 1930s in the two Congos (the Democratic Republic of the Congo and the Republic of the Congo), born from the fusion of traditional African rhythms of the Kongo Kingdom with Cuban rumba.

It was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2021.

As usual, we’ll welcome you on August 20 at 7:30 p.m. with a menu priced at 22? per person; reservations are required.

Don’t forget that our menus can always be adapted for vegetarians, so please let us know when you make your reservation so we can make the necessary arrangements.

L’événement Soirée repas + concert Rumba ancienne du Congo Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65