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Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l'événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787&gtmStepTracking=true

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 14:30 – 16:30
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787&gtmStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 11 

Le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 7 à 11 ans de mener une enquête au cœur du musée.Les enfants découvrent les mystères de Noël cachés dans les collections du musée. Au fil de la visite, ils suivent les indices et mènent l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé il y a 100 ans.Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787&gtmStepTracking=true


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