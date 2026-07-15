Animation enfants À la trace … Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
jeudi 13 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Animation enfants À la trace … Parc national des Pyrénées
ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Parfois, au détour d’un sentier tu observes ici où là dans un sol boueux, une empreinte… Mais à qui appartient-elle ? A travers un atelier ludique et instructif, deviens incollable sur les traces laissées par la faune sauvage du Parc national.
À partir de 5 ans.
Réservation conseillée.
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
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ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Sometimes, at the bend in a path, you see a footprint here or there in the muddy soil? But who does it belong to? Take part in a fun and instructive workshop to find out more about the tracks left by wildlife in the National Park.
Ages 5 and up.
Reservations recommended.
Free, subject to availability.
L’événement Animation enfants À la trace … Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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