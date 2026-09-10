Animation enfants – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 10:45 – 12:15

Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233780>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

Le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 4 à 6 ans une aventure ludique autour des dragons.Au fil de la visite, ils partent à la recherche d’indices et découvrent les légendes qui entourent ces créatures fantastiques.L’animation se termine par un atelier créatif, pour repartir avec un souvenir de la visite.Horaires :-Les mercredis à 15h-Les samedis à 10h45-Pendant les vacances scolaires (du 17 au 31 octobre) à 10h45Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233780>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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