Animation enfants – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 10:45 – 12:15
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6
Pendant les fêtes de Noël, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants une visite pleine de surprises.Au fil du parcours, différentes odeurs associées aux objets du musée les entraînent dans un voyage à travers les époques. Une manière originale et sensorielle de découvrir les collections et l’histoire du château.Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784>mStepTracking=true
Afficher la carte du lieu Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le Bal Folk, Quai des Chaps, Nantes 11 septembre 2026
- Le solo de Julien Cottereau, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 11 septembre 2026
- What the funk ! Jam 4, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 11 septembre 2026
- Rentrez au DIX Le DIX (Maison de quartier) Nantes 12 septembre 2026
- Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 12 septembre 2026