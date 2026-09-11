UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Animation enfants – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Animation enfants – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
10:45
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l'événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784&gtmStepTracking=true

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 10:45 – 12:15
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784&gtmStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6 

Pendant les fêtes de Noël, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants une visite pleine de surprises.Au fil du parcours, différentes odeurs associées aux objets du musée les entraînent dans un voyage à travers les époques. Une manière originale et sensorielle de découvrir les collections et l’histoire du château.Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784&gtmStepTracking=true


Afficher la carte du lieu Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)