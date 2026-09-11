Animation enfants – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 10:45 – 12:15

Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

Pendant les fêtes de Noël, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants une visite pleine de surprises.Au fil du parcours, différentes odeurs associées aux objets du musée les entraînent dans un voyage à travers les époques. Une manière originale et sensorielle de découvrir les collections et l’histoire du château.Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233784>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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