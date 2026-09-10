Animation enfants – Spécial Halloween Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
jeudi 29 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 18:15 – 20:15
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 13
À l’occasion d’Halloween, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 11 à 13 ans une visite autour des histoires et légendes liées au château.Ils découvrent des histoires mystérieuses et des récits pour explorer le monument autrement.Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true
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