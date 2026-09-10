Animation et dégustation au Leclerc Atlantis, Leclerc Atlantis, Saint-Herblain
vendredi 2 octobre 2026 · Leclerc Atlantis · Saint-Herblain
Informations pratiques
Animation et dégustation au Leclerc Atlantis 2 – 10 octobre Leclerc Atlantis Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T00:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00
À l’occasion de l’APIWEEK, Maison Crétet vous donne rendez-vous au Leclerc Atlantis pour une animation placée sous le signe du miel et du savoir-faire apicole.
Une occasion de découvrir et déguster une sélection de nos miels, d’échanger autour de leurs textures et de leurs différentes saveurs.
Que vous soyez amateur de miel, curieux d’en apprendre davantage sur les abeilles ou simplement gourmand, venez partager avec nous un moment convivial autour de l’apiculture et des produits de la ruche.
Nous vous attendons nombreux au Leclerc Atlantis le 9 octobre 2026.
Leclerc Atlantis Atlantis 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez dans votre magasin découvrir les secrets du miel et des abeilles. animation miel
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Mac DeMarco, La Carrière, Saint-Herblain 10 septembre 2026
- Les Brunchs ALF 44, Centre socioculturel le Grand B, Saint-Herblain 12 septembre 2026
- Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain 13 septembre 2026
- Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue, Complexe sportif du Vigneau, Saint-Herblain 13 septembre 2026
- Loïc Sécheresse, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain 15 septembre 2026