Animation et dégustation au Leclerc Atlantis, Leclerc Atlantis, Saint-Herblain

Informations pratiques

Animation et dégustation au Leclerc Atlantis 2 – 10 octobre Leclerc Atlantis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T00:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

À l’occasion de l’APIWEEK, Maison Crétet vous donne rendez-vous au Leclerc Atlantis pour une animation placée sous le signe du miel et du savoir-faire apicole.

Une occasion de découvrir et déguster une sélection de nos miels, d’échanger autour de leurs textures et de leurs différentes saveurs.

Que vous soyez amateur de miel, curieux d’en apprendre davantage sur les abeilles ou simplement gourmand, venez partager avec nous un moment convivial autour de l’apiculture et des produits de la ruche.

Nous vous attendons nombreux au Leclerc Atlantis le 9 octobre 2026.

Leclerc Atlantis Atlantis 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez dans votre magasin découvrir les secrets du miel et des abeilles. animation miel