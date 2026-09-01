Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean

Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Saint Jean invite le public à participer à Le Casse du Siècle , une enquête gourmande et immersive autour de la célèbre Raviole du Dauphiné.

.

Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 83 80 contact@saint-jean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Jean invites the public to participate in Le Casse du Siècle, an immersive culinary investigation centered on the famous Raviole du Dauphiné.

L’événement Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme