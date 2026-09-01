Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Ravioles Saint Jean · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean
Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Saint Jean invite le public à participer à Le Casse du Siècle , une enquête gourmande et immersive autour de la célèbre Raviole du Dauphiné.
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Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 83 80 contact@saint-jean.fr
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English :
Saint Jean invites the public to participate in Le Casse du Siècle, an immersive culinary investigation centered on the famous Raviole du Dauphiné.
L’événement Animation et dégustation Le Casse du Siècle Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme
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