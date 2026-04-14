Animation et présentation de la Fondation Valentin Haüy, Parc du château de Kerlevenan, Sarzeau

Animation et présentation de la Fondation Valentin Haüy 6 et 7 juin Parc du château de Kerlevenan Morbihan

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Participation de la Fondation Valentin Haüy

Au Pavillon chinois :

Présentation de ses activités, et des nouvelles techniques au service des personnes malvoyantes.

Parc du château de Kerlevenan Château de Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur du Château étonnera comme l’ampleur du parc, les écuries, la chapelle, le pavillon chinois.

Participation de la Fondation Valentin Haüy

©G. de GOUVELLO