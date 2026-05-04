Sortie papillons Route du Duc Jean V Sarzeau

Sarzeau

Sortie papillons

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

✨Nouvelle conférence ✨

Suivez les équipes de Foxaly dans le parc du château à la recherche des papillons !

Le 3 juin à 14h venez apprendre à reconnaître les papillons de jour et découvrez quelques techniques pour aider à les préserver ! .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Sortie papillons Sarzeau a été mis à jour le 2026-05-04 par ADT 56