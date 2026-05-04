Sortie papillons Route du Duc Jean V Sarzeau
Sortie papillons Route du Duc Jean V Sarzeau mercredi 3 juin 2026.
Sarzeau
Sortie papillons
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
✨Nouvelle conférence ✨
Suivez les équipes de Foxaly dans le parc du château à la recherche des papillons !
Le 3 juin à 14h venez apprendre à reconnaître les papillons de jour et découvrez quelques techniques pour aider à les préserver ! .
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie papillons Sarzeau a été mis à jour le 2026-05-04 par ADT 56