Histoire et visite découverte du Parc de Kerlevenan, Parc du château de Kerlevenan, Sarzeau

Histoire et visite découverte du Parc de Kerlevenan Samedi 6 juin, 14h30 Parc du château de Kerlevenan Morbihan

3€ / 1ère visite à 15h ; seconde visite à 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite commentée du Parc par Monsieur Guillaume Plunian, médiateur du Patrimoine.

Parc du château de Kerlevenan Château de Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur du Château étonnera comme l’ampleur du parc, les écuries, la chapelle, le pavillon chinois.

Visite commentée du Parc par Monsieur Guillaume Plunian, médiateur du Patrimoine.

©G. de Gouvello