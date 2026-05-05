Animation flash « À la découverte du Val Rahmeh : entre histoire science et nature », Jardin botanique Val Rahmeh-Menton, Menton

Animation flash « À la découverte du Val Rahmeh : entre histoire science et nature » 6 et 7 juin Jardin botanique Val Rahmeh-Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Quelles sont les missions d’un jardin botanique ? Qui étaient les premiers habitants de la villa et quelles plantes extraordinaires allez-vous découvrir ? Une animation ludique pour petits et grands, où nous vous dévoilerons tous les secrets du jardin !

Durée 20 min

Dès 6 ans

Samedi 6 juin: inclus dans le billet d’entrée

Dimanche 7 juin: gratuit

Jardin botanique Val Rahmeh-Menton avenue Saint Jacques, 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493358672 https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/ Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie d’un microclimat à tendance subtropicale unique en France. Ce jardin abrite plus de 1800 espèces et variétés dont des collections de palmiers, d’agrumes, de bambous et de fruitiers tropicaux. Le Val Rahmeh, site du Muséum national d’Histoire naturelle, poursuit deux missions:

– la conservation d’espèces végétales menacées, rares voire disparues dans la nature ;

– l’ethnobotanique, ou l’étude des liens entre les plantes et les humains. En voiture: stationnement gratuit dans la rue Avenue Saint Jacques et Porte de France. Parking en face du Super U Porte de France puis 10min à pied. En train: Arrêt à la gare de Menton Garavan puis 15 min à pied. En bus: Bus n°1 ou 18 Arrêt Menton Stade, puis 10min à pied. À pied: 20 min à pied du centre-ville. À Vélos: L’Avenue Saint Jacques présente une pente de 30m de dénivelé sur 300m . Dans le jardin un parking vélos est disponible.

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h du 1er avril au 31 octobre puis de 10h à 17h du 1er novembre au 31 mars. Fermé le 1er mai et le 25 décembre. Tarif plein: 8€. Boutique, exposition, audioguide, visite guidée avec un jardinier le jeudi à 10h15 (sauf si férié). Anglais et italien parlés.

Rendez-vous aux jardins

© MNHN A. Iatzoura