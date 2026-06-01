Rendez-vous de printemps au jardin Fontana Rosa, Fontana Rosa, Menton
Rendez-vous de printemps au jardin Fontana Rosa, Fontana Rosa, Menton samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous de printemps au jardin Fontana Rosa 6 et 7 juin Fontana Rosa Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le rendez-vous au jardin Fontana Rosa se déroulera du samedi 6 juin au dimanche 7 juin 2026 de 9H00 à 18H00.
Vous y découvrirez des stands de livres d’occasion, de céramiques, vous pourrez profiter de visites guidées et d’un café littéraire le dimanche matin à 10H30.
L’accès est libre et gratuit.
Fontana Rosa 6 Avenue Blasco Ibanez, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489815270 https://www.menton.fr/Jardin-Fontana-Rosa.html
Le rendez-vous au jardin Fontana Rosa se déroulera du samedi 6 juin au dimanche 7 juin 2026 de 9H00 à 18H00.
© Cercle Blasco Ibàñez
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