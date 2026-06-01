Jardin botanique du Val Rahmed, Jardin botanique du val rahmed, Menton
Jardin botanique du Val Rahmed, Jardin botanique du val rahmed, Menton vendredi 5 juin 2026.
Jardin botanique du Val Rahmed Vendredi 5 juin, 10h00 Jardin botanique du val rahmed Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie d’un microclimat à tendance subtropicale unique en France. Ce jardin abrite plus de 1800 espèces et variétés dont des collections de palmiers, d’agrumes, de bambous et de fruitiers tropicaux. Le Val Rahmeh, site du Muséum national d’Histoire naturelle, poursuit deux missions:
– la conservation d’espèces végétales menacées, rares voire disparues dans la nature ;
– l’ethnobotanique, ou l’étude des liens entre les plantes et les humains.
Jardin botanique du val rahmed 06 500 Avenue saint Jacques Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le jardin botanique du Val Rahmeh accueille les groupes scolaires en visite libre, gratuitement et sans réservation. Se présenter à l’accueil pour obtenir des billets d’entrée
DR
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