Visite du jardin, La Citronneraie, Menton

Visite du jardin Dimanche 7 juin, 10h00 La Citronneraie Alpes-Maritimes

Ce jardin n’est pas adapté aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Jardin d’agrumes et Oliviers et plantes exotiques

La Citronneraie 69 corniche André Tardieu, 06500 Menton, France Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493357786 http://www.lacitronneraie.fr La citronneraie du mas Flofaro est née de la volonté du propriétaire actuel d’assurer la pérennité et la valorisation de la variété « citron de Menton », emblématique de la ville.

Implantée dans les années 1950 sur une ancienne propriété oléicole du XVIe siècle, elle en a conservé la structure en restanques et le système hydraulique du XVIIIe siècle. Des oliviers centenaires apportent à cet ensemble toute la majesté que leur confère la taille en arbre. Le climat exceptionnel et l’exposition sur le flanc de la colline de l’Annonciade favorisant la culture des agrumes, une riche collection a pu se développer aux côtés des citronniers ; on peut ainsi y découvrir le cédratier “main de bouddha”, les kumquatiers, bigaradiers, combavas… Profitant de ces conditions, la propriété s’est peu à peu enrichie d’un jardin d’agrément où plantes tropicales et subtropicales s’épanouissent. Parking ombragé. Le jardin très pentu et avec de nombreuses marches d’escaliers n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Jardin d’agrumes et Oliviers et plantes exotiques

©dracpaca