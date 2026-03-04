Animation flash, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
Animation flash, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins samedi 23 mai 2026.
Animation flash Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’illustration jeunesse Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Animations flash en salle tout au long de la soirée.
Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 35 72 58 http://www.mij.allier.fr Installé dans l’hôtel de Mora, magnifique hôtel particulier du 18e siècle, le musée de l’illustration jeunesse est l’un des rares lieux en Europe entièrement dédié à l’illustration du livre jeunesse. A travers des expositions, des animations et un parcours permanent ludique et didactique, le visiteur est invité à venir découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques de création, les artistes et les images originales qui constituent aujourd’hui notre mémoire collective.
Nuit européenne des musées