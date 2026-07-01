Animation fresque collective, Passage Sainte-Croix, Nantes

Informations pratiques

Animation fresque collective 19 et 20 septembre Passage Sainte-Croix Loire-Atlantique

En continu, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’image d’un puzzle géant, les visiteurs sont invités à reproduire en peinture la fresque d’un apôtre ornant la voûte du chœur de l’église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.

Passage Sainte-Croix 9 rue de la bâclerie, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 83 23 75 https://www.passagesaintecroix.fr https://www.facebook.com/passage.saintecroix;https://www.instagram.com/passagesaintecroix;https://www.youtube.com/channel/UCRBhlqiQlJ5Uf_XeKuCAFlA Implanté au sein d’un ancien prieuré bénédictin du Xllème siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d’expressions artistiques, de culture et d’échanges initié par le diocèse de Nantes.

Son animation est confiée à l’Association Culturelle du Passage Sainte Croix, avec la mission de soutenir des actions culturelles et artistiques organisées dans ses différents espaces : jardin, patio, salles d’expositions, salle de conférences.

Situé dans le quartier du Bouffay, cœur battant du Nantes historique, le Passage Sainte-Croix est né en 2010 après deux années de rénovation. Ouvert à tous, il a pour objectif principal de mettre l’homme et ses questionnements au centre de son projet. Il se situe au croisement des cultures religieuses et profanes en ouvrant une parole propice au dialogue. Il souhaite ainsi répondre aux attentes du monde d’aujourd’hui. Tram Commerce ou Bouffay. Centre ville piéton.

À l’image d’un puzzle géant, les visiteurs sont invités à reproduire en peinture la fresque d’un apôtre ornant la voûte du chœur de l’église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.

© Arthema