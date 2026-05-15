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Animation Gladiateurs Musée du Fâ Barzan

Animation Gladiateurs Musée du Fâ Barzan mardi 4 août 2026.

Lieu : Musée du Fâ

Adresse : 25 route du Fâ

Ville : 17120 Barzan

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Barzan

Animation Gladiateurs

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Découvrez la présentation Gladiateurs ! Ave visiteurs !
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45  contact@fa-barzan.com

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English :

Discover the Gladiators presentation! Hail visitors!

L’événement Animation Gladiateurs Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique

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