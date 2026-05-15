Concert de l’orchestre symphonique des Etudiants de Malaga Festival International Eurochestries Charente-Maritime Musée du Fâ Barzan
Concert de l’orchestre symphonique des Etudiants de Malaga Festival International Eurochestries Charente-Maritime Musée du Fâ Barzan dimanche 2 août 2026.
Barzan
Concert de l’orchestre symphonique des Etudiants de Malaga Festival International Eurochestries Charente-Maritime
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:30:00
fin : 2026-08-02 20:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Choisissant ses morceaux aussi bien pour leur palette d’émotions que pour la puissance de leurs messages, l’OSEM insiste sur l’expérience vécue en concert plus qu’écouter la musique, il invite à la vivre.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
Choosing pieces as much for their emotional range as for the power of their messages, the OSEM emphasizes the concert experience: more than just listening to the music, it invites you to live it.
L’événement Concert de l’orchestre symphonique des Etudiants de Malaga Festival International Eurochestries Charente-Maritime Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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