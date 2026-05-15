Événement Par toutatis ! La légion est de retour ! Musée du Fâ Barzan
Événement Par toutatis ! La légion est de retour ! Musée du Fâ Barzan mercredi 5 août 2026.
Barzan
Événement Par toutatis ! La légion est de retour !
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Leg VI Ferrata revient sur les terres du Fâ !
Trois journées exceptionnelles pour vivre la vie quotidienne de l’armée romaine comme si vous y étiez.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
Leg VI Ferrata returns to the land of Fâ!
Three exceptional days to experience the daily life of the Roman army as if you were there.
L’événement Événement Par toutatis ! La légion est de retour ! Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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