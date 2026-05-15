Événement Par toutatis ! La légion est de retour ! Musée du Fâ Barzan

Barzan

Événement Par toutatis ! La légion est de retour !

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Leg VI Ferrata revient sur les terres du Fâ !

Trois journées exceptionnelles pour vivre la vie quotidienne de l’armée romaine comme si vous y étiez.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

Leg VI Ferrata returns to the land of Fâ!

Three exceptional days to experience the daily life of the Roman army as if you were there.

L’événement Événement Par toutatis ! La légion est de retour ! Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique