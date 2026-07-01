Animation jeune public : chasse aux graffitis, mystères au manoir, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Animation jeune public : chasse aux graffitis, mystères au manoir Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir de la Mare Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Gagnez le diplôme du meilleur « Chasseur de Mystères » en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

Frégates et brise-lames, soldats et fusils, chevaux caracolant et mains de fantaisie, partez à la découverte du manoir ! Tout en jouant, suivez les dessins gravés dans la pierre, lisez les noms tracés sur les murs.

Ici, les murs parlent, les murs ont une histoire : peut-être vous livreront-ils leurs secrets…

Le Manoir de la Mare renferme l’un des plus beaux ensembles de graffiti (du XVIIIe siècle au XXe siècle) du Calvados.

Manoir de la Mare La mare, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie

Gagnez le diplôme du meilleur « Chasseur de Mystères » en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

©collection privée