Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Mare · Saint-Manvieu-Norrey
Informations pratiques
Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant Samedi 19 septembre, 15h00 Manoir de la Mare Calvados
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !
Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses folkloriques d’ici et d’ailleurs.
Manoir de la Mare La mare, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie
Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !
©collection privée