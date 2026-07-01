Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant Samedi 19 septembre, 15h00 Manoir de la Mare Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses folkloriques d’ici et d’ailleurs.

Manoir de la Mare La mare, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

©collection privée