Visite guidée : du vent dans les voiles, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Visite guidée : du vent dans les voiles Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir de la Mare Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Du porche à l’échauguette, de la salle seigneuriale à la bibliothèque, voyagez à travers ces bâtiments du XVIIe siècle, à la suite des élèves qui y font leurs études. Elles vous font visiter leur école et vous racontent son histoire : des champs de bataille d’Italie aux sœurs dominicaines enseignantes, en passant par les armateurs normands dont les navires, toutes voiles dehors, cinglaient jusqu’aux Amériques ou les inventeurs de la Toile de Jouy : embarquez sous le vent de l’Histoire !

Manoir de la Mare La mare, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie

Du porche à l’échauguette, de la salle seigneuriale à la bibliothèque, voyagez à travers ces bâtiments du XVIIe siècle, à la suite des élèves qui y font leurs études. Elles vous font visiter leur et…

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