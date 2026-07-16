Atelier : l’art du vitrail, Église Notre-Dame-des-Labours, Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Atelier : l’art du vitrail Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-des-Labours Calvados

Participation libre, 20 pers. max, dès 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL.

Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire, Norrey-en-Bessin, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie 06 71 23 02 73 [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 23 02 73 »}] C’est une église du XIII ème s., réputée pour son architecture intérieure remarquable et la légende de sa création.

Des visites libres et guidées toutes les heures avec présentations de documents seront organisées. Un parking se trouve à proximité.

Accession pour tout public même avec handicap.

Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL.

©Madame Landron