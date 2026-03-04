Animation jeune public : visite-atelier « dans l’atelier du graveur », Château de Caen, Caen

Animation jeune public : visite-atelier « dans l’atelier du graveur » Samedi 6 juin, 14h00 Château de Caen Calvados

Durée 1h, débuts des ateliers à 14h, 15h et 16h, de 5 à 13 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, ouverture des réservations deux mois avant l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans l’atelier du graveur

Visite – atelier (5-13 ans en famille)

Après un temps de découverte des jardins du gouverneur du Château de Caen, réalisez des tampons aux motifs végétaux et créez vos planches botaniques du jardin ! Avec Fabien Tabur, artiste graveur.

Samedi 6 juin 2026 à 14h, 15h et 16h.

Durée : 1h.

Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions deux mois avant l’activité. Activité dans la limite des places disponibles.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Activité proposée par le Musée de Normandie – Château de Caen.

Château de Caen 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 90 http://chateau.caen.fr https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie-chateauetmusees.caen.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/accueil »}]

Dans l’atelier du graveur

© Fabien Tabur